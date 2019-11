Beroepscommissie UHasselt bevestigt ontslag Lode Vereeck

De beroepscommissie van UHasselt heeft het ontslag van professor Lode Vereeck bevestigd. De beroepscommissie, die net als de interne tuchtcommissie is samengesteld uit professoren van elke faculteit van de universiteit, volgt daarmee de beslissing van de raad van bestuur. Die stemde eerder al in met het advies van de interne tuchtcommissie om de Diepenbeekse professor te ontslaan wegens ongepast gedrag. Dat meldt Het Belang van Limburg. UHasselt bevestigt het nieuws.

Lode Vereeck zal niet langer deel uitmaken van UHasselt. Tegen de hoogleraar economie en beleidsmanagement liep een tuchtonderzoek aan de universiteit na diverse meldingen over ongepaste contacten tussen Vereeck en verschillende (doctoraats)studenten. Na een uitgebreid onderzoek adviseerde de interne tuchtcommissie het ontslag van Lode Vereeck, omdat er bij de feiten duidelijk sprake is van ongepast gedrag dat een ernstige inbreuk vormt op de deontologie en de waardigheid van het ambt van professor.

“De beroepscommissie heeft de vorige beslissing van de interne commissie bevestigd. Daarmee is hij definitief ontslagen. Hij kan nog in beroep gaan bij de Raad van State, maar dat is niet opschortend”, zegt UHasselt-woordvoerder Koen Santermans. “Het is twee keer een andere, onafhankelijke groep van professoren die deze zaak grondig bekeken heeft en die op basis van de klachten besloten heeft om tot ontslag over te gaan.”

Het nieuws van de klachten van vier vrouwelijke studenten kwam net voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 naar buiten. Het parket opende daarop een onderzoek naar Vereeck, maar het seponeerde dit nadien omdat er onvoldoende bewijzen waren van – verbaal – grensoverschrijdend gedrag. De universiteit opende een eigen tuchtonderzoek en ontsloeg op basis daarvan de hoogleraar.

