5 tips voor een stressvrij kerstdiner

Je hebt het waarschijnlijk al gemerkt aan de koude temperaturen: de winter en het feestseizoen komen eraan. Voor zij die het kerstdiner moeten samenstellen, zorgt die gedachte misschien nu al voor lichte paniek en angstzweet. Geen zorgen! Met deze tips loopt je feestelijk diner op rolletjes.

Ga aan de slag met lokale seizoensproducten

Met onze eerste tip sla je twee vliegen in één klap. Zo zijn lokale ingrediënten in de kerstperiode zowel smakelijker als voordeliger. In de seizoenkalenders van Lekker van bij ons kan je opzoeken welke groenten, fruit en vissoorten op dit moment op hun best zijn.

Producten van bij ons belanden veel sneller op je bord. Bijgevolg zijn ze kraakvers en bevatten ze veel meer voedingsstoffen. Groenten of fruit in het oogstseizoen zijn ook vaak een pak goedkoper omdat er geen stockagekosten aan verbonden zijn.

Wist je trouwens dat je voor bijna elk product in de winkel een even lekkere bioversie vindt? Koop je je ingrediënten liever recht van bij de boer? Ook dat kan! En met traditionele streekproducten geef je kerstdiner een op-en-top lokale toets.

Leg de lat niet te hoog

Vermijd ingewikkelde recepten met een lange voorbereidingstijd en exotische ingrediënten. Je tafelgenoten verwachten heus niet dat je hen de meest exclusieve gerechten voorschotelt. Ga voor een gemakkelijk kerstdiner. Het belangrijkste is genieten met je vrienden en familieleden.

Maak een gedetailleerde planning

Houd rekening met voor hoeveel mensen je gaat koken, hoeveel je wilt uitgeven en bijvoorbeeld of er eventueel vegetariërs bij zijn. Pas als dit duidelijk is, ga je aan de slag met het maken van een checklist zodat je in de heat of the moment niets vergeet.

Doe zoveel mogelijk op voorhand

Goed begonnen is half gewonnen, zegt men al eens, en dat is bij een kerstdiner niet anders. Denk aan het snijden van ingrediënten, het maken van bijvoorbeeld de soep, een saus of misschien wel alvast het dessert. Als je op de dag zelf niet te veel in de keuken wilt staan, kies je zoveel mogelijk voor gerechten die je op het laatste moment alleen nog maar hoeft op te warmen.

Durf delegeren

Je hoeft niet alles op je eentje te doen. Laat je helpen door familie of vrienden bij de voorbereiding en het opdienen. Maak het kerstdiner voor kinderen ook leuk en betrek hen erbij. Laat de kinderen bv. een menukaart, naambordjes of naamkaartjes voor de buffetgerechten maken.

Meer inspiratie en recepten op www.lekkervanbijons.be