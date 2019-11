Zwangere Guy grote slokop met 7 nominaties voor MIA’s

Zwangere Guy is dit jaar de grote slokop wat betreft de nominaties voor de Music Industry Awards, beter bekend als de MIA’s. Het Brusselse hiphopfenomeen maakt kans op een beeldje in zeven categorieën. Het genre ‘urban’ breekt trouwens definitief door: naast Zwangere Guy scoren ook Brihang, Roméo Elvis, Tourist LeMC en blackwave. nominaties.

Brihang heeft zes nominaties op zak, net zoals de indierockband Balthazar. Angèle, die momenteel furore maakt in Frankrijk, volgt met vijf nominaties. Niels Destadsbader, Clouseau en nieuwkomer Charlotte Adigéry hebben elk drie nominaties.

Nederlands

Meer dan een derde van de nominaties gaat naar artiesten met een Nederlandstalig repertoire. Niet enkel de Nederlandstalige hiphop van Zwangere Guy, Brihang en Tourist LeMC doet het erg goed. Ook Clouseau, Niels Destadsbader, Bart Kaëll, Dana Winner, Willy Sommers, Ertebrekers, Het Zesde Metaal en Miguel Wiels zijn in één van de achttien categorieën genomineerd. Dat is één categorie meer dan vorig jaar: de gloednieuwe categorie ‘producer’ doet haar intrede.

Categorieën

In de categorie ‘hit van het jaar’ nemen Angèle feat. Roméo Elvis met ‘Tout Oublier’, Dimitri Vegas & Like Mike met ‘Instagram’, Regi & Milo Meskens met ‘Ordinary’ en Tourist LeMC feat. Raymond van het Groenewoud met ‘Spiegel’ het tegen elkaar op.

Het publiek kan vanaf vandaag/vrijdag tot en met zondag 8 december stemmen voor zijn favoriet in de categorieën album, alternative, dance, doorbraak, groep, Nederlandstalig, pop, solo vrouw, solo man, urban, Vlaams populair en hit van het jaar. De muzieksector heeft het laatste woord in zes categorieën. De MIA’s worden op donderdag 6 februari 2020 voor de dertiende keer uitgereikt, tijdens een liveshow op Eén. Arno mag dan de Lifetime Achievement Award in ontvangst nemen voor zijn indrukwekkende muzikale carrière. Later volgt meer nieuws over de Sector Lifetime Achievement Award.

Stemmen en meer informatie via de website.