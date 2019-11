Voor jou verzameld: de beste Black Friday-deals

Voor de shopfanaten staat vandaag in het teken van een onmisbare date: Black Friday. Nu Kerstmis voor de deur staat, bieden grote merken kortingen en promoties aan in overvloed, zowel in de winkel als online. Voor liefhebbers van de allernieuwste technologische snufjes, fashionista’s en reizigers overlopen wij de deals van deze Black Friday.

Oriane Renette

Voor techfanaten

De onomstreden toppers op Black Friday zijn de hightechproducten. In onze steeds meer geconnecteerde wereld zijn smartphones, computers en tablets op die dag het populairst bij consumenten. Geen wonder dus dat er acties zijn in winkels zoals Mediamarkt, Vanden Borre of Fnac. Voor deze vrijdag beloven ze innovatie tegen kleine prijzen. Ook de gamers blijven niet op hun honger zitten. Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox One en talloze games worden voor verlaagde prijzen verkocht. Droom je al lang van een polaroid camera, dan kan je terecht bij Fujifilm. De Instax Mini 9 heb je al voor 59 euro, de Mini 70 en de Square SQ6 voor 99 euro.

Voor fashionista’s

Er is keuze te over om je jurk voor oudejaarsavond op de kop tikken, een nieuwe wintertrui te vinden of gewoon je garderobe te vernieuwen. De grote winkelketens zoals H&M, Mango, Zara, Levi’s, & Other Stories, Kiabi, Desigual, JBC… nemen allemaal aan Black Friday deel.

Ook online is het deze periode kortingenhemel. Rechtstreeks bij de merken zelf, maar ook op laredoute.be of op Zalando. Deze onlineshoppingtempel belooft kortingen tot 70%!

Is online shoppen niets voor jou? Geen nood! Heel wat winkels en winkelcentra openen hun deuren op zondag en houden avondopeningen zodat je volop van dit kortingsweekend kunt profiteren.

Ben je fan van luxeartikelen? Bezoek dan de outletdorpen zoals Maasmechelen Village of Roermond (in Nederland). In Maasmechelen vallen er kortingen te rapen van 75% op Versace, Tommy Hilfiger, Lacoste, Calvin Klein, Michael Kors, Nike en nog veel meer!

Voor reizigers

Black Friday is niet alleen de gelegenheid om materiële zaken met korting te kopen. Je kan jezelf ook verwennen met een ervaring dankzij de koopjes op Groupon. Culturele uitstappen, gastronomie, sport en activiteiten … Honderden deals op hetzelfde adres: groupon.be. Je vindt er ook aanbiedingen voor reizen en hotelovernachtingen.

In de reissector zetten nu ook luchtvaartmaatschappijen en reisbureaus in op Black Friday. Ryanair pakt voor deze gelegenheid uit met nog lagere prijzen. Tot 3 december kan je elke dag genieten van een nieuwe promotie op vluchten, huurauto’s én hotels. Ook Brussels Airlines doet mee. Zij bieden 500.000 tickets aan 29 euro. Nu de regen en de kou je energie wegvreten, is dit het ideale moment om je volgende reis naar de zon te boeken! Voor wie liever op ontdekking gaat in de eigen streek, biedt Center Parcs deze vrijdag ook promoties aan van 40%.