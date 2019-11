nog t.e.m. 7/12

NEXT is een internationaal kunstenfestival dat vooral plaatsvindt in Kortrijk, Lille en Tournai, maar ook in heel wat kleinere gemeenten, zoals Ieper en Harelbeke. Zes Vlaamse, Waalse en Franse cultuurcentra bundelen hun krachten om samen een indrukwekkend programma te presenteren vol dans, theater en performance. In Kortrijk kan je dit weekend terecht voor voorstellingen van onder andere Mette Ingvartsen, Malika Taneja en Alice Ripoll, maar aarzel zeker niet om ook eens een voet buiten de landsgrenzen te zetten: dat is precies de bedoeling.

nextfestival.eu