The Pussycat Dolls gaan op tournee met ‘Unfinished Business’

Goed nieuws voor wie zat te wachten op een reünie van The Pussycat Dolls. Niet alleen staan de vijf originele bandleden komende zaterdag samen op het podium tijdens de finale van de Britse X-Factor, maar er zou bovendien een tournee gepland staan.

Eerder deze week zorgde Louis Walsh, een van de juryleden van de Britse editie van X-Factor, al voor de nodige euforie onder fans van The Pussycat Dolls. Hij kondigde namelijk aan dat Nicole Scherzinger, ook jurylid bij X-Factor en één van de vijf originele bandleden, samen met de vier andere Pussycat Dolls op het podium zou kruipen voor de finale van X-Factor deze zaterdag.

Verenigd Koninkrijk

Dat verhaal krijgt nu nog een staartje. Scherzinger plaatste namelijk een foto op Instagram met als bijschrift #PCDReunion. Meer liet de zangeres niet los, maar Entertainment Tonight meent te weten dat er wel degelijk een tournee gepland staat. Die zou van start gaan in april in het Verenigd Koninkrijk en krijgt de naam ‘Unfinished Business’. De kaarten zouden op 1 december in verkoop gaan. Of de tournee ook halt houdt in andere landen (België bijvoorbeeld?) is voorlopig nog niet geweten. Echte fans doen er deze zondag alvast goed aan om het internet in de gaten te houden.