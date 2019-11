Op weg naar Cyber Monday

Black Friday? Waarom dan ook niet meteen een Cyber Monday? Inderdaad, waarom niet… Want niet alleen ‘fysieke’ winkels profiteren van het evenement. Langs beide kanten van de Atlantische Oceaan gooien ook webshops zich volop in de strijd om de hoogste kortingen.

Grote merken zoals Apple of Amazon, bijvoorbeeld, aarzelen niet om je te bestoken met promocodes voor Black Friday. Deze aanbiedingen zijn meestal 24 uur geldig op de websites, maar vaak worden ze het hele weekend verlengd. In de Verenigde Staten bestormen consumenten van vrijdag tot zondag traditiegetrouw de fysieke winkels. Maar analisten merkten dat ze op maandag ook meer en meer hun toevlucht namen tot e-commerce.

Lucratieve maandag

Die trend heeft het concept ‘Cyber Monday’ voortgebracht. Na een erg lang promotieweekend profiteren merken van de dynamiek om met grote kortingen rond te strooien op het web, vooral voor elektronische producten. In 2017 waren de online uitgaven in de States voor het eerst zelfs hoger dan die in de traditionele winkels. Om die felle concurrentie het hoofd te bieden, hebben veel fysieke winkels de neiging om nóg een stap verder te gaan in hun promoties. En dat is alleen maar goed nieuws voor wie nog altijd graag op traditionele wijze gaat shoppen.

Nog meer kortingen

Na een voorzichtige start in België zou Cyber Monday dit jaar echt een hoge vlucht moeten nemen. Als je van Black Friday profiteert om kleding en interieurdecoratie te kopen of een reisje te boeken, dan is Cyber Monday het ideale moment om te genieten van nóg straffere kortingen op elektronica en huishoudapparaten. Op 2 december laten webshops de prijzen van hun producten zakken tot een absoluut dieptepunt. Geen betere dag dus, om online te shoppen voor je eindejaarsgeschenken. Of gewoon om jezelf eens in de watten te leggen. Nu alleen nog afwachten of die stortvloed aan bestellingen op tijd zal kunnen geleverd worden.

Next: Single Day

Black Friday en Cyber Monday zijn Amerikaanse fenomenen, maar ook uit China komt een trend langzaam maar zeker overgewaaid naar Europa. Winkelketens zoals Ikea, Carrefour of Zalando boden op 11 november nieuwe promoties aan voor Singles Day. In China scheert die dag al ongekend hoge toppen. Achtenzestig seconden: zoveel tijd hadden de Chinese consumenten nodig om hun eerste miljard dollar online uit te geven. Daarmee wordt de Vrijgezellendag beschouwd als de grootste soldencampagne ter wereld.