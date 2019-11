Kleine pestplaag zet zich door in China: nu al vier mensen besmet

Chinese gezondheidsautoriteiten hebben melding gemaakt van een nieuw geval van builenpest. De besmetting vond plaats in de noordelijke regio van Binnen-Mongolië. Het totale aantal pestgevallen sinds het begin van de maand komt zo op vier.

Een landelijke herder in de provincie Siziwang werd gediagnosticeerd met de ziekte in een lokaal ziekenhuis, aldus China. Voorafgaand aan de diagnose was de herder actief geweest in een gebied waar pestbronnen waren geïdentificeerd, stond er.

De persoon bevindt zich na een behandeling in een lokaal ziekenhuis in een stabiele toestand en vier andere mensen zijn in quarantaine geplaatst.

Zwarte Dood

De builenpest, in de middeleeuwen ‘De Zwarte Dood’ genoemd, is een zeer besmettelijke en vaak dodelijke ziekte die meestal door knaagdieren wordt verspreid. Het heeft ook een dodelijkere variant die pneumonische pest wordt genoemd.

Eerder deze maand werden al drie mensen uit Binnen-Mongolië in het ziekenhuis opgenomen voor pest in twee afzonderlijke gevallen die verband hielden met het eten van wilde dieren. Twee van de mensen werden gediagnosticeerd met pneumonische pest en één met builenpest. Autoriteiten zeiden eerder dat de twee zaken geen verband met elkaar hadden.

Elf doden op tien jaar tijd

Het laatst gemelde geval ligt niet in dezelfde regio in Binnen-Mongolië als een van de twee eerdere gevallen, en tot nu toe zijn er geen dodelijke slachtoffers gemeld.

Pestgevallen zijn niet ongewoon in China, maar uitbraken zijn steeds zeldzamer geworden. Van 2009 tot 2018 rapporteerde China slechts 26 gevallen en 11 doden.