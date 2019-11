Hongarije doet niet meer mee aan songfestival omdat het “te gay” is

Hongarije zal in 2020 niet meedoen aan het Eurovisiesongfestival in Rotterdam. Dat komt omdat het evenement volgens premier Viktor Orbán te gay zou zijn. Het was eerder al bekend dat Hongarije niet zou meedoen, maar het land gaf nooit een officiële reden.

De extreemrechtse regering-Orbán profileert zich als een sterk verdediger van het traditionele gezin. Een regeringslid noemde zopas nog adoptie door twee mensen van hetzelfde geslacht pedofilie. Tijdens een televisie-uitzending noemde een regeringslid het Eurovisiesongfestival nog een homoseksuele vloot. Het mag dan ook niet verbazen dat het land niet meer wil meedoen.

Talentenjacht

De openbare publieke omroep van Hongarije liet aan The Guardian weten dat de omroep dit jaar rechtstreeks in nieuwe talenten zal investeren, in plaats van een deelname aan Eurovisie. In Hongarije wordt namelijk elk jaar een talentenjacht georganiseerd, waarbij de winnaar het land vertegenwoordigt op het songfestival. Dit jaar zal Hongarije de winnaar dus niet doorsturen maar wel laten optreden op festivals en media-events.

Hongarije deed sinds 2010 mee aan het liedjesevenement. Vrijwel altijd haalden ze de finale, alleen de laatste keer lukte dat niet.