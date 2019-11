Het sneeuwt records voor Mariah Careys kersthit

Eind november is er geen ontkomen meer aan: Mariah Careys kerstpareltje ‘All I Want For Christmas Is You’ schalt overal door de boksen. Een fenomeen dat vaak op gemengde reacties kan rekenen, maar blijkbaar toch meer liefhebbers dan haters heeft; Guinness World Records heeft gisteren bekend gemaakt dat de Amerikaanse zangeres met het nummer drie nieuwe records te pakken heeft.

‘All I Want For Christmas For You’ is onder meer het meest gestreamde nummer (van een vrouwelijke artiest) op Spotify in 24 uur. Afgelopen december werd de kerstklassieker 10,8 miljoen keer gestreamd in één etmaal. Carey, dankzij het enorme succes van het nummer ook wel ‘The Queen of Christmas’ genoemd, tourt momenteel met een kerstshow door de Verenigde Staten. Tijdens de finale van de show in Las Vegas werden de records door de organisatie Guinness World Records aangekondigd.

‘Songbird Supreme’

Het nummers is tevens de hoogst genoteerde kerst- en nieuwjaarshit van een soloartiest in de Billboard Hot 100, de belangrijkste hitlijst van de Verenigde Staten. Ook in het Verenigd Koninkrijk is ‘All I Want For Christmas Is You’ populair: daar is het het kerstnummer dat het hoogst aantal weken in de top 10-singleslijst stond. De nieuwe records zullen in het Guinness World Book of Records van 2020 opgenomen worden. Eerder verkreeg Mariah Carey van de organisatie het record van de meeste nummer 1-singles voor een solo-artieste in de Verenigde Staten. Maar liefst 18 van haar nummers haalden de top van de Amerikaanse hitlijsten, waarmee ze Elvis Presley van de troon stoot. Daarnaast werd ze ook tot ‘Songbird Supreme’ gekroond, vanwege haar ‘vocal chops’ met een zeldzaam bereik van vijf octaven.