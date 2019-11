Geen familieruzies meer: giet eens wat wietjus over de kerstkalkoen

Het Amerikaanse Kiva Confections besliste dat het tijd was om de feestdagen te verheffen naar een hoger niveau; het bedrijf gespecialiseerd in edibles (eetbare wietproducten) heeft naar aanleiding van Thanksgiving een wietjus op de markt gebracht.

De wietjus komt in de vorm van een instantpoeder, smaakt gewoon naar kalkoenjus en bevat 10 miligram THC per pakje. Tetrahydrocannabinol – kortweg THC – is de werkzame psychoactieve stof in cannabis; je wordt er high van. Van cannabidiol – CBD -, de andere stof in cannabis, word je rustig. Gebruik je de saus voor je kerstdiner, zal je familie aan tafel echter niet meteen beginnen hallucineren. De dosis THC is van die mate dat de saus enkel een opgewekt gevoel teweeg brengt.

High in twee minuten

De jus is gemaakt met een door het bedrijf ontworpen geavanceerde technologie die ervoor zorgt dat de werkzame stoffen effect hebben tussen de twee en de vijftien minuten. Dit is volgens Kiva Confections “baanbrekend”, want normaal moeten edibles eerst langs de lever passeren om daar in het bloed terecht te komen, wat veel langer duurt. Dankzij individueel ingekapselde, miniscule moleculen kunnen ze opgenomen worden via het lichaams zacht weefsel en de maag. Deze technologie maakt van de jus een van de snelstwerkende producten op de markt.

Toestemming vragen

Wie na de wietjus nog wat langer in hogere sferen wil verblijven, moet niet per se op skivakantie; Kiva Confections is van plan in december ook een speciale chocomelk te lanceren. Na de media-aandacht waarschuwt het bedrijf wel om eerst toestemming te vragen voor je de jus over de kalfsrollade van je verzuurde nonkel giet. Het product is enkel in de Verenigde Staten te vinden.