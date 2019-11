Eerst HIV-positieve spermabank ter wereld opgericht

Rond HIV hangt nog steeds een groot stigma. Een Nieuw-Zeelandse spermabank wil daar verandering in brengen door de eerste HIV-positieve spermabank ter wereld ter worden. HIV-overdracht is onmogelijk, omdat het hier gaat het om mannen met een ondetecteerbare viruslading. Het HIV-virus wordt in andere gevallen slechts extreem uitzonderlijk overgedragen van vader op kind.

De spermabank werd ‘Sperm Positive’ gedoopt en is een initiatief van organisaties the New Zealand Aids Foundation, Positive Women Inc en Body Positive. Drie donors hebben zich al aangemeld, ze hebben allen een ondetecteerbare viruslading HIV. Dit betekent dat de hoeveelheid aan viruscellen zo klein is dat het niet door standaardmethoden kan opgespoord worden. Dit wil niet zeggen dat de persoon genezen is, maar seks zonder condoom of zelfs bevallen – een manier waarop in andere gevallen wel HIV kan doorgegeven worden aan het kind – vormt geen risico. Het risico van HIV-overdracht van vader op kind ligt sowieso extreem laag.

Stigma verkleinen

De spermabank hoopt met het initiatief het stigma rond HIV-overdacht te verkleinen. Dokter Mark Thomas van de University of Auckland, een specialist in infectieziekten, zegt in The Sun dat hij de publieke opinie over HIV-besmetten in dertig jaar op een positieve manier heeft zien veranderen. “Maar toch lijden veel mensen die HIV-positief zijn nog onder het stigma. Het stigma kan leiden tot het inconsistent innemen van de medicatie, wat vervolgens resulteert in een veel minder effectieve behandeling en een grotere risico op de overdracht van HIV.” De online spermabank verzekert dat het aan hun klanten duidelijk zal maken dat de donoren HIV-positief zijn, maar dat ze het dankzij een effectieve behandeling niet kunnen overdragen.