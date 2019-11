Concert van Billie Eilish verhuist noodgedwongen naar Antwerpen

Poprevelatie Billie Eilish zal op 19 juli niet optreden op de heilige weide van Werchter maar in het Antwerpse Sportpaleis. Organisator Live Nation moest deze beslissing nemen na een negatief advies van de federale politie. Die is diezelfde dag ook actief op Tomorrowland en het Dour Festival. Om die reden kan ze de veiligheid in Werchter niet garanderen.

Volgens Live Nation is het om productionele redenen niet mogelijk om het festival naar een andere datum te verplaatsen. Daarom wordt het festival Werchter Boutique pop-up, waar de 17-jarige Eilish normaal de headliner zou geweest zijn, geannuleerd.

Tweede kans

De organisator benadrukt dat ze aangekochte tickets zal terugbetalen. Voor het concert in het Sportpaleis, ook op 19 juli, start een nieuwe voorverkoop op zaterdag 7 december om 10 uur. Fans die voor Werchter Boutique pop-up een ticket kochten, krijgen toegang tot een exclusieve voorverkoop op vrijdag 6 december. Live Nation zal hen vandaag nog persoonlijk verwittigen.

Volle agenda

Het schrappen van Werchter Boutique pop-up lost meteen ook het probleem van de zevende festivaldag in Werchter op. Dat probleem ontstond met de aankondiging van Live Nation dat het op 21 juni TW Classic organiseert met Paul McCartney als headliner. Op 20 juni is er namelijk al Werchter Boutique geprogrammeerd, van 2 tot en met 5 juli Rock Werchter en op 19 juli stond tot vandaag Werchter Boutique pop-up op de agenda.

Volgens een princiepsakkoord tussen de festivalorganisatie, de provincie Vlaams-Brabant en de gemeenten Rotselaar en Haacht is een zevende festivaldag in Werchter enkel mogelijk als beide gemeentebesturen expliciet instemmen. Ondanks de start van de voorverkoop voor TW Classic vrijdag was die toestemming nog niet gegeven. Een Haachtse schepen liet vanwege van de draagkracht van de omgeving recent zelfs weten negatief te staan tegenover een zevende festivaldag.