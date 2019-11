CHECK-IN. Vier steden waar je naar hartelust kan shoppen

Black Friday is het ideale excuus om eindelijk die ene designerhandtas, dat veel te dure paar schoenen waar je al maandenlang voor staat te kwijlen of die iets-te-high-tech computer te kopen. Daarnaast is ook de aanloop naar de feestdagen nu officieel begonnen. Toegegeven, het is niet bepaald de goedkoopste periode van het jaar, maar er is niets leuker dan een prachtige nieuwjaarsoutfit en stapels cadeautjes kopen. En waarom zou je dat niet koppelen aan een citytrip, dichtbij of veraf? Wij zochten en vonden de beste shopsteden.

Camille Van Puymbroeck

Antwerpen

Je hoeft het niet altijd ver te gaan zoeken: ook in eigen land liggen de leuke winkeladresjes voor het rapen. Antwerpen is het hele jaar door een winkelwalhalla, maar tijdens de feestdagen wordt de stad nog leuker. A Better Blend (foto) doet ons hart sneller slaan. Van 30 november tot en met 31 december is de concept store de place to be voor cadeautjes van eigen bodem. Lokale ondernemers steunen en tegelijk de origineelste presentjes shoppen? Graag! Ga bijvoorbeeld voor een prachtig servies van Oskar of een luxueuze handtas van KAAI als het wat meer mag kosten. Hier wandel je niet met lege handen buiten.

Wenen

Op de nachttrein naar de Oostenrijkse hoofdstad is het nog even wachten, maar dat mag de pret niet drukken. Tijdens de feestdagen gaat Wenen gehuld in een heerlijke waas van kerstmarkten, duizend-en-één lichtjes en gezellige kitsch. Bovendien kan je een shoptripje hier combineren met cultureel verantwoorde bezoeken die je geweten wat sussen. De stad weet vakmanschap te koppelen aan luxewinkels en uitdagend design. Ben je op zoek naar een typisch Weens cadeau? Ga dan zeker langs bij Augarten, waar je de mooiste keramieken creaties kan vinden. Bovendien kan je op de vele rommelmarkten, de Naschmarkt om er maar eentje te noemen, originele antieke pareltjes terugvinden voor de vintage lover in je familie.

Kopenhagen

Kopenhagen beantwoordt helemaal aan het beeld van de gesofisticeerde Scandinavische stad. Voor goedkope aankopen ben je hier niet aan het juiste adres, maar iedereen die houdt van scandi chic kan hier zijn hart ophalen. Of je nu op zoek bent naar stijlvolle kleding of dat ene item dat je interieur (of dat van iemand anders) helemaal afmaakt, je vindt het hier ongetwijfeld. Stilleben (foto) verkoopt hebbedingen allerhande, bij Time’s Up Vintage kan je terecht voor vintage vondsten en de kleding bij Norse Projects is om van te smullen. Je portefeuille zal wellicht een fikse klap te verduren krijgen, maar je moet jezelf en anderen toch eens een pleziertje gunnen, niet?

Hoi An

Deze Vietnamese stad is niet wat je noemt de meest voor de hand liggende keuze, maar uiteraard selecteerden we de bestemming niet zonder reden. Hoi An staat namelijk bekend om haar vele kleermakers die je binnen enkele dagen tijd voorzien van op maat gemaakte pakken, jurken en alles wat je hartje verlangt. Natuurlijk kan je hier je ideale feestoutfit laten maken, maar ook vrienden en familie zullen ongetwijfeld blij worden van een prachtig stukje maatwerk. Laat je een kledingstuk maken voor een ander, dan is het handig om een perfect passende outfit van die persoon mee te nemen. Laat je moeders lievelingsjurk bijvoorbeeld vervaardigen uit de mooiste zijde of verras de man in je leven met dé perfecte blazer waar hij jaren zoet mee is. Zoals gezegd zijn er heel veel kleermakers in Hoi An, maar een van onze persoonlijke favorieten is Bibi Silk.