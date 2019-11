Turkije verwijt Macron terrorisme te “sponsoren”

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu beschuldigt de Franse president Emmanuel Macron ervan “terrorisme te sponsoren”. Dat heeft hij vandaag gezegd, in een reactie op de kritiek die Macron had geuit op de Turkse invasie in het noordoosten van Syrië. Macron maakte vandaag duidelijk dat hij nog altijd achter de uitspraken staat die hij drie weken geleden deed in een interview met het magazine The Economist. Hij klaagde toen onder meer over een “ongecoördineerde agressie van een andere NAVO-partner, Turkije” in het noordoosten van Syrië. Die Turkse operatie was gericht tegen de Koerdische militie YPG (Volksbeschermingseenheden), die door de meeste NAVO-landen gezien worden als een partner in de strijd tegen terreurorganisatie IS. Turkije beschouwt YPG echter als een terreurgroep.

De nieuwe uitspraken van Macron leiden tot felle kritiek van Ankara. Macron “is een sponsor van terroristische organisaties. Hij ontvangt hen regelmatig op het Elysée”, zo reageert Cavusoglu. “Macron mag niet vergeten dat Turkije ook lid is van de NAVO, en dat hij aan de zijde van zijn bondgenoten moet staan.”

De nieuwe discussie tussen de NAVO-leden vindt plaats minder dan een week voor een bijeenkomst van de leiders van de NAVO-landen in Londen. Vóór de start van die bijeenkomst zal Macron in de Britse hoofdstad samenzitten met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Britse eerste minister Boris Johnson. Macron zal er ook een aparte ontmoeting hebben met de Amerikaanse president Donald Trump.

Bron: Belga