“Transformatieplan Proximus zal worden uitgevoerd”

Minister van Telecom Philippe De Backer (Open Vld) schaart zich achter de raad van bestuur van Proximus: het transformatieplan bij het telecombedrijf zal integraal worden uitgevoerd, want het bereidt Proximus voor op de toekomst. Vanuit de oppositie werd teleurgesteld gereageerd op dat standpunt. Verschillende oppositieleden drongen er bij minister De Backer op aan tussen te komen bij Proximus. Ze verwezen daarbij naar een eerder engagement van voormalig premier Charles Michel over de rol van het sociaal overleg.

De Backer benadrukte echter dat hij de regels van het corporate governance zeer ter harte neemt en zich dus niet in de plaats stelt van de raad van bestuur of de directie om de strategie van het bedrijf te bepalen. Bovendien is er volgens De Backer wel al een en ander gebeurd sinds het plan in januari werd voorgesteld. Zo werd het aantal getroffen banen teruggedrongen van 1.900 naar 1.300.

Op de oppositiebanken had Anja Vanrobaeys (sp.a) het over een oorlogsverklaring van de raad van bestuur. “Morgen is het ‘black friday’ voor het personeel van Proximus, dat van Proximus het performante bedrijf heeft gemaakt dat het vandaag is”, vulde Roberto d’Amico (PVDA) aan. Volgens Sophie Rohonyi (DéFI) heeft de regering deze situatie mee gecreëerd “door haar obsessie om een vierde speler op de markt te willen toelaten”.

