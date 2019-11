Onrust Hongkong – China roept Amerikaanse ambassadeur op het matje na goedkeuring wetsvoorstellen Trump

Terry Branstad, de Amerikaanse ambassadeur in Peking, mag het komen uitleggen op het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken nadat president Donald Trump woensdag wetsvoorstellen heeft goedgekeurd die de manifestanten in Hongkong steunen. China is niet te spreken over die beslissing en dreigde al met “vergeldingsacties”. De Chinese viceminister van Buitenlandse Zaken Le Yucheng spoorde de Amerikanen aan de voorstellen niet te implementeren en vroeg hen “zich niet meer te bemoeien met aangelegenheden in Hongkong en interne Chinese aangelegenheden.”

De regering in Hongkong betreurt de Amerikaanse wetsvoorstellen. Ze beschuldigt Washington ervan zich te mengen met interne aangelegenheden.

bron: Belga