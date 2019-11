N-VA wil dringende behandeling resolutie over Park van Laken

N-VA-fractieleidster in het Brussels Parlement Cieltje Van Achter dringt naar aanleiding van de recente onthullingen rond de Koninklijke Schenking en het Park van Laken aan op de dringende behandeling van haar resolutie over de openstelling van het kasteelpark van Laken in de commissie Leefmilieu. Donderdag raakte in het kader van een onderzoek van verschillende media naar de Koninklijke Schenking bekend dat uit een interne nota blijkt dat de Koninklijke Schenking het park van Laken kan openen voor het publiek. Toch blijft het gesloten, al betaalt de belastingbetaler elk jaar één miljoen euro voor het onderhoud van het park. Op papier is de Koninklijke Schenking een “zelfstandige openbare instelling” die financieel zelfbedruipend moet zijn, maar in werkelijkheid draaien tal van overheidsdiensten – de belastingbetaler dus – op voor het merendeel van de kosten, besluiten de media.

Het voorstel van resolutie van de N-VA dateert van 2017 maar werd bij het begin van deze legislatuur opnieuw ingediend. Aan de Brusselse regering wordt gevraagd onderhandelingen te starten met de beheerders van het domein van het Kasteel van Laken, de Koninklijke Schenking en de Regie der Gebouwen, of met de federale regering over de (gedeeltelijke) openstelling voor het publiek van het kasteelpark en afspraken te maken rond het beheer en onderhoud van het park. Voorts moet Leefmilieu Brussel haar expertise aanwenden voor de openstelling, het beheer en het onderhoud van het kasteelpark. Ook zou het Gewestelijke bestemmingsplan moeten worden aangepast aan de toekomstige omvang van het Koninklijk Domein.

bron: Belga