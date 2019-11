Kamer keurt resolutie over spreidingsplan migranten goed

De plenaire Kamer heeft donderdag een resolutie goedgekeurd die de regering oproept zich aan te sluiten bij het spreidingsplan voor migranten die uit de Middellandse Zee worden gered. De tekst kreeg de steun van Ecolo-Groen, PS en sp.a, MR, CD&V, cdH, PVDA en DéFI. Open Vld, N-VA en Vlaams Belang stemden tegen. In september sloten Malta, Italië, Duitsland en Frankrijk een akkoord over een tijdelijk mechanisme om migranten die op zee worden gered, te spreiden. Het initiatief kwam er omdat reddingsschepen met migranten soms vele dagen doelloos op de Middellandse Zee ronddobberen omdat Italië en Malta hun havens pas wilden openen nadat ze concrete toezeggingen hadden gekregen dat andere lidstaten een deel van de opvarenden zouden overnemen.

Het nieuwe mechanisme moet zorgen voor een meer geordende aanpak en een automatische spreiding van de migranten voor de verwerking van hun asielaanvraag. De goedgekeurde resolutie vraagt nu aan de regering in lopende zaken dat België het akkoord onderschrijft en aan te bieden een deel van de geredde migranten op te vangen.

Aan de goedkeuring ging een lang debat vooraf. Voormalig staatssecretaris Theo Francken (N-VA) zag absoluut het nut niet in van de resolutie. Integendeel, ze brengt huidig minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) in een slechte onderhandelingspositie binnen Europa over de herziening van de Dublin-regeling. Daarbij viseerde Francken CD&V en MR, de coalitiepartners van De Block. Francken gelooft ook dat het spreidingsplan mogelijk mensensmokkel stimuleert.

Voor Open Vld stelde Goedele Liekens dat haar partij “geen lapmiddeltjes” wil, maar voorstander is van een Europese samenwerking rond asiel en migratie. “Alle lidstaten moeten hun steentje bijdragen”, verklaarde Liekens, waarop de liberalen tegen de tekst stemden.

