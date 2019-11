JEP vindt campagnevideo over kindermisbruik van Child Focus te choquerend

De reclamewaakhond Jury voor Eerlijke Praktijken (JEP) heeft zich uitgesproken over de shockvideo die Child Focus had verspreid in haar campagne tegen kindermisbruik. De uitspraak komt erop neer dat JEP aan Child Focus vraagt om de video niet meer te verspreiden. Dat is mosterd na de maaltijd, aangezien Child Focus zelf eerder al beslist had om de campagnevideo offline te halen. De beelden in de video vindt de JEP “te expliciet en te choquerend.” Child Focus lanceerde vorige week, naar aanleiding van de Europese Dag van de Bescherming van Kinderen tegen Seksueel Misbruik, een opvallende campagne tegen kinderporno. Door bestaande beelden die via het meldpunt binnenkwamen expliciet te laten naspelen door volwassenen, wilde het centrum een schokeffect creëren om iedereen – beleidsmakers en publiek – wakker te schudden en misvattingen op dit vlak uit de wereld te helpen.

Er kwam echter ook kritiek op de campagne. Een vereniging van incest- en misbruikslachtoffers trok naar de reclamewaakhond JEP. JEP-voorzitter Piet Moons zegt vandaag aan Belga dat de JEP geen bijkomend commentaar wenst toe te voegen aan de uitspraak die op de website van de JEP staat. Daarin staat onder meer te lezen dat “de Jury van mening dat de beelden te expliciet en te choquerend zijn”.

Vorige zondag had Child Focus zich al verontschuldigd voor het effect dat zijn schokcampagne rond kindermisbruik bij slachtoffers teweeg heeft gebracht. “Wellicht hebben we het leed onderschat dat we slachtoffers hebben berokkend”, verklaarde directeur van Child Focus Heidi De Pauw zondag in “De Zevende Dag” op Eén.

bron: Belga