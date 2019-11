“Heeft Jambon wel een meerderheid voor besparingen op cultuur?”

Heeft minister-president Jan Jambon (N-VA) wel een meerderheid voor de besparingen op cultuur? Dat vroeg Tom De Meester van PVDA zich af na een debat in het Vlaams Parlement, waar CD&V en Open Vld zich kritisch uitlieten over onder meer de daling van de projectsubsidies. Stephanie D’Hose van Open Vld stelde voor die besparing terug te draaien bij de begrotingscontrole. Jan Jambon werd donderdagvoormiddag, onder grote belangstelling van de cultuursector, ondervraagd over zijn beleidsnota cultuur. Onder meer Luc Tuymans, Jan Decleir en Sien Eggers konden hun ergernis bij momenten moeilijk verstoppen. Pas na de middag zal Jambon de vragen beantwoorden.

CD&V en Open Vld lieten alvast duidelijk verstaan dat ze niet akkoord gaan met de forse daling van de projectsubsidies. “Het gaat hier om een bijzonder grote besparing”, zei Karin Brouwers van CD&V. “Projectsubsidies zijn het labo van de kunstensector en op innovatie kan je niet ongestraft besparen. Bovendien is deze subsidiepot al jaren ontoereikend. Zonder projectmiddelen zou Vlaanderen nooit een ‘Rosas’ of een ‘Les Ballets C de la B’ hebben gehad.”

Stephanie D’Hose van Open Vld deed een concreet voorstel. “Misschien is het een idee om de volledige 3,4 miljoen euro die nu in de projectenpot zit al voor de eerste ronde, in januari, aan te wenden. Bij de begrotingscontrole kan u dan een verschuiving doen en voor de tweede ronde, in juli, nieuwe middelen aanwenden. Het is een creatieve manier van boekhouden, maar het zal alvast het ecosysteem in stand houden. Wees ook een sterke Jan naar de cultuursector toe”, zei ze.

Door de kritische stemmen bij de coalitiepartners vroeg Tom De Meester zich af of er wel een meerderheid bestaat voor de besparingen. “Jullie dachten te kunnen decreteren dat de kunstensector wordt lamgelegd, maar deze besparing passeert zelfs niet bij de eigen partners.” De Meester stelde zelfs even voor om een indicatieve stemming te doen over de besparing op projectsubsidies.

Ook sp.a en Groen hadden opnieuw forse kritiek. “U maakt komaf met de culturele humus”, in de woorden van Katia Segers (sp.a) en “geef toe dat u met deze maatregelen Vlaanderen naar uw eigen smaak wil kneden”, in die van Gustaaf Pelckmans (Groen).

Bij Vlaams Belang vond Jambon wel aansluiting. “Ik vind in deze nota verschillende belangrijke elementen terug die wij in ons partijprogramma hebben staan. Van de dingen die wij in de onderhandelingen op tafel hebben gelegd, heeft u verschillende zaken meegenomen”, stelde Filip Brusselmans vast. “Goede cultuur kan vaak zelfbedruipend zijn. De problemen in de zorg en het onderwijs moeten voorrang genieten als het om de centen gaat.”

bron: Belga