In het Antwerpse district Deurne is in de nacht van woensdag op donderdag een granaat binnengegooid in een woning. Dat zegt de lokale politie. Het explosief kwam er echter niet tot ontploffing. Ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse en stelde vast dat het te gevaarlijk was om de granaat (ver) te vervoeren. Ze werd daarom op een braakliggend terrein in de buurt gecontroleerd tot ontploffing gebracht.

bron: Belga