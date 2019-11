Franse kardinaal Barbarin ziet nog altijd niet in “waaraan schuldig”

In zijn proces in beroep in verband met het niet aanklagen van seksueel misbruik door een priester in het verleden, heeft de Franse kardinaal Philippe Barbarin herhaald nog steeds niet zijn veroordeling (in eerste aanleg) in deze zaak te begrijpen. Op de vraag van voorzitter Eric Beguy van het hof waarom de kardinaal in beroep was gegaan tegen zijn veroordeling zei die laatste: “Het is een recht dat de Franse justitie mij geeft, ik maak ervan gebruik omdat ik er eigenlijk niet goed toe kom in te zien waaraan ik schuldig ben en de feiten die men mij verwijt.”

De 69-jarige, die ook aartsbisschop van Lyon is, kreeg op 7 maart zes maanden cel met uitstel. De dag erna ging hij al in beroep.

In 2014 had de vroegere scoutsjongen Alexandre Hezez de kerkleider op de hoogte gesteld dat hij in de jaren tachtig misbruikt was geweest door Bernard Prevnat, een ondertussen uit zijn ambt ontzette priester uit het diocees die zelf zijn proces in januari afwacht.

Volgens de kardinaal kwam het “noch in eigen hoofd, noch in zijn hoofd” op naar het gerecht te moeten stappen. Met name oordeelden het slachtoffer en de aartsbisschop dat de feiten verjaard waren.

Niettemin besliste Hezez in 2015 klacht in te dienen bij het parket van Lyon. Daarop startte een onderzoek naar Preynat. Negen andere slachtoffers beslisten Barbarin te vervolgen omdat hij de feiten onder de mat had geveegd.

