Drogere momenten en regen wisselen elkaar af

Het is vandaag aanhoudend wisselvallig, en meestal zwaarbewolkt. Drogere momenten wisselen af met perioden van regen of buien, bij maxima tussen 6 en 11 graden. Een storing trekt donderdagavond en in de nacht van donderdag op vrijdag traag van noord naar zuid over het land, en het blijft zwaarbewolkt met perioden van regen of motregen. Tijdens het tweede deel van de nacht wordt het geleidelijk droog in Vlaanderen, maar het blijft wellicht zwaarbewolkt. De minima liggen tussen 2 en 6 graden. Dat meldt het KMI. Vrijdag is het eerst nog bewolkt met ’s ochtends kans op wat regen in het zuiden en elders hier en daar nog een buitje. In de loop van de dag wordt het zo goed als droog met meer opklaringen vanaf het noorden. Het wordt wat frisser, met maxima van 4 tot 9 graden.

Na een koude ochtend, met vriestemperaturen en eventueel enkele lokale aanvriezende mistbanken, krijgen we zaterdag zonnig en droog weer. In de loop van de dag schuift er meer hoge sluierbewolking over het land vanaf het zuiden. De maxima liggen tussen 3 en 7 graden. In de loop van zaterdagnacht kan een storing over het zuiden van het land winterse neerslag veroorzaken, over het noorden blijft het wellicht droog.

Zondag is het behoorlijk koud met maxima van 0 graden in de Ardennen tot 5 à 6 graden aan zee. Er kan in het uiterste zuiden nog wat winterse neerslag vallen. Aan zee is er later overdag kans op enkele regenbuien. Elders blijft het overwegend droog met vaak wolkenvelden. Onder invloed van een hogedrukgebied boven de Britse Eilanden krijgen we maandag waarschijnlijk droog weer met zon en wolken. Het blijft behoorlijk koud met maxima in het centrum rond 5 graden.

bron: Belga