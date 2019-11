Dodentol aardbeving Albanië stijgt naar 46

In Albanië bleven hulpverleners vandaag koortsachtig zoeken naar overlevenden in gebouwen die dinsdag door een aardbeving met magnitude 6,4 zijn getroffen. Tot nu toe zijn 46 dodelijke slachtoffers geteld. De hulpdiensten bleven vandaag speuren in de toeristische plaats Durres die zowat 400.000 inwoners telt en zwaar is getroffen. Een dertigtal gebouwen heeft zware schade opgelopen. De hulpverleners kregen bijstand van honden en detectiecamera’s, maar ook van specialisten uit de Europese Unie plus Servië en Kosovo.

Bijna drie dagen na de catastrofe zijn nog steeds lichamen uit de ruïnes gehaald. Volgens de laatste balans van het ministerie van Defensie hebben 46 mensen de natuurramp niet overleefd. De laatst gevonden vier dodelijke slachtoffers zijn volgens een getuige ter plaatse een moeder en haar drie jonge kinderen die allen in hetzelfde bed lagen.

In dezelfde woning waren al de lijken van een grootmoeder, een meisje van acht, een jonge vrouw en een vierde iemand gevonden. Eén lid van dezelfde familie is levend aangetroffen.

Niettegenstaande de balans oploopt en honderden naschokken het hulpverleningswerk bemoeilijken blijven de reddingsdiensten hoop koesteren overlevenden te vinden. Volgens de jongste balans is een vijftigtal mensen levend teruggevonden. Er raakten ongeveer 600 mensen gewond, van wie tien ernstig, zegt het Gezondheidsministerie.

Duizenden mensen zonder dak boven hun hoofd hebben de regio verlaten of hebben in hotels een onderkomen gekregen. Eerste minister Edi Rama heeft voor elke getroffen familie nieuwe woonsten beloofd.

Bron: Belga