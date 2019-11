Demir wil systeem dat detecteert als dader met enkelband in buurt komt van slachtoffer

Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir (N-VA) wil werk maken van een vorm van technologische detectie waarbij slachtoffers van misdrijven een melding krijgen als een dader die onder elektronisch toezicht staat zich in hun buurt bevindt. Dat zei Demir vandaag tijdens een werkbezoek aan het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht (VCET) in Brussel. Het was het eerste werkbezoek van de nieuwe minister van Justitie en Handhaving. De VCET staat in voor de uitvoering van het elektronisch toezicht, van het installeren van een enkelband tot de monitoring en het weer losmaken. De minister kreeg een rondleiding in de gebouwen van het VCET, waarbij ze ruim de tijd nam om te praten met het personeel.

Demir zei na afloop van het bezoek dat haar het professionalisme opviel van de dienst, de technologie en de gedrevenheid van de werknemers. Daarbij beloofde ze ook te werken aan de veiligheid van het personeel. Nu worden die alleen uitgestuurd om enkelbanden aan te brengen, zonder politie. “Je weet nooit wat er kan gebeuren als je je bukt om de enkelband aanbrengen. Je weet ook niet in welke context je terechtkomt, in welke gezinssituatie. Sommige justitiabelen hebben een heel zwaar strafblad. Het is maar logisch dat we dan bekijken of begeleiding opportuun is.”

Demir wil ook slachtoffers van misdrijven beter beschermen. Ze wil komen tot een vorm van technologische detectie waarbij slachtoffers van een misdrijf melding krijgen als een dader onder elektronisch toezicht zich in de buurt bevindt. “We zouden op die manier kunnen ingrijpen om slachtoffers onmiddellijk in veiligheid te brengen”, zei Demir. De precieze mogelijkheden worden nog onderzocht, maar een ‘slachtofferapplicatie’ is alvast een optie. Bedoeling is in elk geval dat de maatregel nog deze legislatuur vorm krijgt.

Tot slot uitte Demir haar frustratie over het feit dat het Vlaamse niveau slechts bevoegd is voor het elektronisch toezicht en niets in de pap te brokken heeft bij het bepalen van de strafmaat. “Ik vind justitie en het vertrouwen van de burger in justitie heel belangrijk. Het is frustrerend als je dan ziet dat we maar voor een kwart bevoegd zijn en voor de rest afhangen van het federale niveau. (…) We kunnen zelf niets ondernemen. Het enige wat we kunnen doen als iemand bijvoorbeeld zijn voorwaarden schendt, is dat melden.”

bron: Belga