Crevits vindt hoger loon poetshulpen “logische vraag”

Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits (CD&V) vindt de vraag van de dienstenchequewerknemers naar meer loon “een hele logische vraag”. De loondiscussie is echter een zaak tussen werkgevers en werknemers. Zelf wil de minister zien of ze de werkbaarheid kan verbeteren en de rendabiliteit in de sector kan verhogen. Dat zei ze in het radioprogramma De Ochtend (Radio 1). De zowat 145.000 poetshulpen en werknemers van strijkateliers die betaald worden met dienstencheques vragen – conform het interprofessioneel loonoverleg van begin dit jaar – 1,1 procent meer loon. Ze voeren donderdag een eerste keer actie. De werkgevers willen voorlopig niet verder gaan dan een eenmalige loonpremie.

Crevits heeft begrip voor de vraag om meer loon. “Wat mij betreft, als je de verloning vandaag ziet, is dat absoluut een te rechtvaardigen vraag van de werknemers”, zei Crevits. Ze wees erop dat ook de dienstenchequebedrijven hebben kunnen genieten van de taxshift, die de werkgeversbijdragen aanzienlijk heeft verlaagd.

Dienstenchequebedrijven zeggen dat hun marges te beperkt zijn om aan de gevraagde looneisen tegemoet te komen. Crevits heeft wel oren naar de verzuchtingen van de bedrijven en is bereid te bekijken hoe de rendabiliteit verhoogd kan worden. Ze heeft de administratie om een studie gevraagd.

