België topt voor elfde keer op rij FIFA-ranking

De Rode Duivels houden op de nieuwe ranking van Wereldvoetbalbond FIFA hun eerste stek in handen. Het is al de elfde maal op rij dat België de lijst aanvoert. De top vijf van de FIFA-ranking wijzigt niet. België (1.765 ptn) houdt aan de kop wereldkampioen Frankrijk (1.733 ptn) en Brazilië (1.712 ptn) af. Engeland en Uruguay volgen in hun spoor. Kroatië wipt over Portugal, dat zakt naar de zevende plaats, naar plaats zes. Spanje (8e), Argentinië (9e) en Colombia (10e) behouden hun plaatsen en maken de top 10 vol.

Sinds de publicatie van de vorige ranglijst op 24 oktober speelden de troepen van Roberto Martinez twee EK-kwalificatiewedstrijden, die vlot gewonnen werden. België haalde het knap in Sint-Petersburg met 1-4 van Rusland, en droogde nadien in het Koning Boudewijnstadion Cyprus af met 6-1. De Duivels sloten hun kwalificatiegroep na de twee zeges af met een historische dertig op dertig.

Zaterdag staat in de Roemeense hoofdstad Boekarest de loting voor het hoofdtoernooi op de agenda. Door een samenloop van heel wat factoren weten Eden Hazard en co nu al dat zeker Rusland (FIFA 38, -1) en Denemarken (FIFA 16, -2) uit de trommel komen. Wales (FIFA 22, +2) of Finland (FIFA 58, -3) maken de groep compleet.

België voert de stand aan sinds september 2018 en bekleedde de eerste plaats al eens eerder van november 2015 tot en met maart 2016.

bron: Belga