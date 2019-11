Belgen in het buitenland – Wolfsburg en Casteels winnen bij Oleksandriya

Wolfsburg is donderdag met 0-1 gaan winnen op het veld van Oleksandriya op de vijfde speeldag van de Europa League. Het team van Koen Casteels nadert zo, met 8 punten, tot op één punt van de leidersplaats van Gent. Koen Casteels speelde de hele wedstrijd en kon zijn netten schoon houden. Een penalty van Wout Weghorst op het einde van de eerste helft (45+1.) was voldoende voor de drie punten.

Leander Dendoncker, 90 minuten op het veld, is met de Wolves 3-3 gelijk gaan spelen tegen Braga. Andre Horta opende al vroeg de score voor de thuisploeg (6.), maar nog voor de rust stond het 1-3 voor de Wolves, na treffers van Raul Jimenez (14.), Matt Doherty (34.) en Adama Traoré (35.). De Portugezen knokten zich terug in de wedstrijd met dank aan een doelpunt van Paulinho (64.) en in de 79e minuut bracht Fransergio de stand helemaal terug in evenwicht. De twee ploegen waren al zeker van de kwalificatie en dankzij het gelijkspel blijft Braga aan de leiding in groep K met 11 punten, de Wolves volgen met 10.

AZ is helemaal op het einde ontsnapt aan een nederlaag tegen Partizan. De ploeg van Stijn Wuytens, die 60 minuten mocht meespelen, speelde 2-2 gelijk. Takuma Asano (16.) en Seydouba Soumah (27.) zorgden voor een dubbele Servische voorsprong. Pas in de 88e minuut kon Ferdy Druijf de aansluitingstreffer maken, waarna hij in minuut 92 voor een volledige comeback zorgde. Myron Boadu pakte in de 84e minuut nog rood voor de Nederlanders, na een tweede gele kaart. AZ blijft tweede in groep L met 9 punten en is zeker van de kwalificatie. Manchester United leidt de groep met 10 punten.

bron: Belga