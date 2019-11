Assisen Tongeren – “Silvio was volledig in shock toen hij thuiskwam na aantreffen van Hilmi”

De laatste getuige donderdag in het Tongerse hof van assisen was de vrouw van de vermoorde Silvio Aquino. Haar man en Hilmi Gedik waren heel goed bevriend en kenden elkaar van in hun jeugd. Silvio was de eerste die op 30 november 2012 rond 2 uur – 2.30 uur in de ochtend het lichaam van zijn goede vriend zag liggen achter het venster in de hal langs de voordeur. Silvio wist niet of Hilmi al of niet nog leefde. “Silvio kwam thuis en vertelde dat. Hij was in paniek en volledig in shock. Hij wist niet goed wat te doen”, vertelde de weduwe. Zij dacht dat Silvio aanvankelijk niet goed wist wat hij moest doen, gezien zijn reputatie. Hij is dan toch met zijn eigen auto naar de lokale politie gereden om te melden hoe hij Hilmi had zien liggen. “Hij wist ook niet waarom Hilmi om het leven was gebracht. Het was totaal onverwacht voor hem. Op dat moment wist ik niet dat Silvio en Hilmi zaken deden”, vulde zij aan. Ze had dat pas achteraf vernomen.

Zij had Hilmi via haar man leren kennen. “Hij kwam soms een koffie drinken. Zijn dochter bleef soms bij ons slapen en onze dochter af en toe bij hem. Hilmi was een heel vriendelijke man, die heel zorgzaam was voor zijn dochter. Ik heb hem nooit kwaad gezien”, klonk het.

Hilmi was gescheiden en had op 29 november 2012 zijn dochter van school gehaald. Normaal was het de bedoeling dat zij bij haar papa bleef slapen, maar Hilmi had het kind naar zijn schoonouders gebracht. Ook Silvio’s dochter zou bij Hilmi gaan overnachten, maar dat werd afgeblazen omdat ze ziek was.

Vrijdag zullen de betrokkenen van de eerste onderzoekspiste, die van Muzaffer G. en Marcel C., komen getuigen. Zij werden allemaal buiten vervolging gesteld.

bron: Belga