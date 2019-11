AA Gent overwintert na brilscore bij Saint-Étienne

AA Gent heeft zich geplaatst voor de zestiende finales van de Europa League. Daarvoor volstond een doelpuntenloos gelijkspel op bezoek bij Saint-Étienne op de vijfde en voorlaatste speeldag in Europa League-groep I. AA Gent ontsnapte aan een vroege achterstand toen Lustig op een corner ei zo na Kaminski verschalkte, de doelman bracht echter redding. Aan de overzijde kopte Ngadeu tegen de buitenkant van de paal. Voor het halfuur schudde Bouanga een knap afstandsschot uit zijn sloffen, de lat bracht redding voor AA Gent. Op slag van rust zette Diony Kaminski nog eens aan het werk.

Het team van Jess Thorup kwam tien minuten na rust goed weg toen Bouanga vanuit een scherpe hoek het leer net naast het doel deponeerde. Het laatste kwartier moesten de bezoekers met tien man volmaken, na een tweede gele kaart voor Ngadeu. Maar al bij al hield AA Gent makkelijk stand.

In de andere match in poule I won het Wolfsburg van Koen Casteels met 0-1 van Olexandriya. Dat geeft de volgende stand: AA Gent (9 ptn), Wolfsburg (8), Saint-Étienne (4) en Olexandriya (3). Op de slotspeeldag staan Wolfsburg – Saint-Étienne en AA Gent – Olexandriya op het programma. Dan valt enkel nog de beslissing over de groepszege. De groepswinnaar is reekshoofd bij de loting voor de zestiende finales op 16 december en mag de terugmatch in eigen stadion afwerken.

