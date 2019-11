Voor 13.800 euro leef je een week zoals de royals in ‘The Crown’

Heb jij altijd al willen weten hoe het is om te leven als een royal en loopt er een straaltje kwijl uit je mond wanneer je naar ‘The Crown’ zit te kijken? Goed nieuws! Je kan in de maand december namelijk zelf ervaren hoe het is om in een koninklijk optrekje in Londen te logeren, inclusief royale behandeling. Het enige minpuntje: je hebt er flink wat geld voor nodig.

Een eigen butler, een binnenzwembad, corgi’s, een rit met de paardenkoets, een royaal banket… Het zijn dingen waar de meeste mensen alleen van kunnen dromen. Toch zijn er enkele gelukzakken die tijdens december zullen ervaren wat het is om tot de koninklijke familie te behoren.

Earl of Fitzroy

Plum Guide organiseert namelijk een speciale actie om het tweede seizoen van de populaire Netflix-serie ‘The Crown’ te vieren. Voor wie niet weet wat Plum Guide is: de accomodatiewebsite heeft wat weg van Airbnb, maar omvat enkel de meest luxueuze optrekjes in steden als Londen, Parijs en Los Angeles. Eén van de opties in Londen is de Earl of Fitzroy, een herenhuis dat in ‘The Crown’ te bewonderen is. Een verblijf van twee nachten kost je zo’n 4.000 euro, maar in december kan je meer waar voor je geld krijgen dan gebruikelijk. Als je een verblijf van minimum één week boekt (goed voor 13.800 euro) krijg je er namelijk een royale behandeling ter waarde van zo’n 50.000 euro voor in de plaats. Je krijgt je eigen butler, mag genieten van een royaal diner, maakt een rondje in de paardenwagen op Fitzrovia Square, krijgt etiquetteles, wordt omringd door corgi’s… en nog veel meer. Belangrijk om weten is ook dat het huis plaats biedt aan maximum 16 personen. Dat betekent dus dat je elk 862 euro voor een week of 123 euro per nacht moet betalen. Valt al bij al nog mee als je ziet wat je ervoor in de plaats krijgt, niet?