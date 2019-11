Trump kruipt in de huid van Rocky Balboa

Op het eerste zicht hebben de fictieve bokser Rocky Balboa (gespeeld door Sylvester Stalone) en de Amerikaanse president Donald Trump weinig met elkaar gemeen. Rocky heeft bruin haar en een meer dan afgetraind lichaam, Donalds coupe is eerder wortelkleurig van ondertoon en zijn lichaam is niet bepaald iets om jaloers op te zijn.

Maar de Amerikaanse president denkt daar duidelijk anders over. Wie weet zit zijn grootheidswaanzin er voor iets tussen, wie weet maakt hij een zeldzaam grapje. Eén ding is zeker: het resultaat is opvallend.

Golf

Donald Trump postte namelijk een foto van zichzelf als Rocky Balboa op Twitter. Uiteraard koos hij ervoor om het lichaam van de bokser te behouden en enkel zijn hoofd erboven te fotoshoppen. Bij de post ontbrak elk spoor van uitleg, dus het is gissen naar het hoe en waarom van de opvallende daad. We weten enkel dat Trump zich op dit moment op een golfclub in Florida bevindt. De kans is dan ook reëel dat de president een slag tegen het hoofd heeft gekregen en niet meer helemaal bij zijn verstand is. Het internet smult alvast van de foto en heeft die nu al bestempeld als de ultieme ‘expectations vs. reality’-meme.