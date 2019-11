Tien ecologische cadeautjes voor groene zielen

De feestperiode is algemeen niet besteed aan de minimalisten en eco-warriors onder ons. Bergen cadeaupapier, ontelbare prullaria die toch achterin de kast belanden en kwantiteit boven kwaliteit: het zijn zowat de vuistregels van elk zichzelf respecterend kerstfeest. Maar het kan ook anders.

Hoe je het ook draait of keert, iedereen heeft weleens wat nodig. Ook de meest ecologisch verantwoorde mensen en grootste minimalisten onder ons. Of het nu kousen zijn of een pak koffie. Let tijdens het zoeken van een cadeau vooral op de kwaliteit en koop liever één mooi stuk dan vijf prullaria. Als het even gaat, houd je de verpakking best zo minimalistisch mogelijk. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om je cadeautjes eens te verpakken in een stuk stof dat achteraf nog hergebruikt kan worden. Uiteraard weet je zelf het beste wat je vrienden nog nodig hebben in hun leven, maar wij geven je graag wat inspiratie.

Gift guide