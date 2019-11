Houd het hoofd koel tijdens Black Friday

Vind je al die kortingen verleidelijk, maar zie je door de bomen het bos niet meer? Met deze tips overleef je de hectische dag en ga je met mooie koopjes naar huis.

Verlanglijstje

Laat de lage prijzen geen excuus zijn om kleren te kopen die je nooit zal dragen. Met een shoplijstje in de hand koop je enkel zaken die je echt nodig hebt, mét korting. Een (anders onbetaalbare) wollen trui, een kerstcadeau voor je zus of een nieuwe stofzuiger.

Vermijd de spits

Om te vermijden dat je het even benauwd krijgt als op de eerste rij bij een Beyoncé-concert, ga je best niet op de drukste tijdstippen winkelen. Ga meteen bij de opening van de winkels om 10 uur. De winkelstraten zijn dan nog niet overvol én je hebt meer keuze. Na 16 uur is ook een optie, al zullen de topstukken al uitverkocht zijn.

Cybercriminelen

Pas op als je online shopt. Op Black Friday lokken cybercriminelen je met kortingen, terwijl ze aan de haal gaan met je gegevens. Doe dus eerst even research als die ene deal te mooi lijkt om waar te zijn. Want dat is het vaak ook.

Janne Vandevelde