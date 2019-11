“Greta Thunberg heeft ervoor gezorgd dat mensen auto’s haten”

De Engelse presentator Jeremy Clarkson heeft opnieuw uitgehaald naar milieuactiviste Greta Thunberg. Volgens hem is het haar schuld dat jongeren een afkeer krijgen van auto’s.

De wereldwijde klimaatacties die georkestreerd worden door Greta Thunberg hebben er volgens Jeremy Clarkson voor gezorgd dat, vooral jonge, mensen de traditionele auto afzweren. Clarkson vindt het onzin dat Thunberg verklaarde dat “we allemaal gaan sterven als we geen maatregelen nemen”.

Geen oplossing

De 59-jarige voormalige ‘Top Gear’-presentator zei dat dergelijke beweringen niet bijdragen aan de zoektocht naar een oplossing voor het klimaatprobleem. Net zoals mensen angst inboezemen over auto’s geen oplossing is. “Iedereen onder de 25 jaar die ik ken heeft totaal geen interesse meer in auto’s. Greta Thunberg heeft autoshows kapotgemaakt. Nog voor ze ‘mama’ en ‘papa’ leren zeggen, wordt jonge mensen wijsgemaakt dat auto’s des duivels zijn”, klinkt het in The Sun.

Bewust van klimaatprobleem

Hoewel Clarkson heel wat kritiek heeft geuit op de klimaatacties, beseft hij wel degelijk dat er een klimaatprobleem is. “Ik ben het met je eens dat de aarde aan het opwarmen is. Je zou zelfs weleens gelijk kunnen hebben dat de mens daar voor iets tussen zit. Daar moet iets aan gedaan worden. Dus wat denk je van mijn voorstel: ga zo snel mogelijk terug naar schoon en ga wetenschappen studeren. Want het is de wetenschap die het probleem uiteindelijk zal oplossen, in tegenstelling tot jouw geklaag en gezeur. Duizenden mensen die jij afgelopen week beschuldigd hebt, zijn in de weer om te bekomen wat jij wil. Dus wees een goed meisje, zwijg en laat het werk aan hen over. En neen, je mag niet langer opblijven dan 22u. En ja mag niet uitgaan in zo’n kort rokje”, klonk het eerder.