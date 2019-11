Fatma Taspinar gespot op datingapp: “Ik denk dat je in ’t zak gezet wordt”

VRT-journaliste Fatma Taspinar is het slachtoffer geworden van een fake profiel op de datingapp Once. Daarvoor waarschuwde ze op Instagram.

Mocht je onlangs een match hebben gehad met Fatma Taspinar op de datingapp Once, dan moeten we je teleurstellen. Het gaat immers om een nepprofiel. Dat liet het 36-jarige VRT-nieuwsanker op ludieke wijze weten op Instagram. “Dag iedereen. Ik ben Fatma, ik ben inderdaad 36, woon in Mechelen, en ik heb GEEN profiel op de ‘once’ app. Ik ben NIET op zoek naar een date en ik heb je profiel NIET bekeken. No offense: ik ken de app niet eens. Ik denk dat je in ‘t zak’ wordt gezet. Groetjes en kusjes. Oei nee geen kusjes”, klinkt het.

Fake news

Naast nepprofielen komt fake news rond bekende Vlamingen steeds vaker voor. Onlangs werd beweerd dat Dina Tersago zou stoppen als presentatrice van ‘Boer zkt Vrouw’, An Lemmens ontslagen zou zijn bij ‘The Voice’ en Lesley-Ann Poppe het gezicht zou zijn van een vermageringsproduct.