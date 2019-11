Duurzame decoratie voor een groene Kerst

Ieder jaar opnieuw hopen we op een witte Kerst, maar ieder jaar opnieuw moeten we tot de conclusie komen dat we daar zelf helaas niets over te zeggen hebben. Alleen de weergoden kunnen daarover beslissen. Waar we zelf wél iets aan kunnen doen, is de impact van onze kerstdecoratie op het milieu.

Het klinkt misschien niet erg feestelijk of fancy, maar dat betekent niet dat je de kwestie zomaar mag negeren. Tijdens de feestdagen zijn we geneigd om meer te consumeren (hallo cadeautjes en heerlijk eten) en dat is helemaal oké. Net daarom is het echter belangrijk om kleine veranderingen door te voeren in de manier waarop we omgaan met Kerstmis en Nieuwjaar. Een daarvan is decoratie. Laat de plastic slingers en glitters die overal naartoe vliegen dit jaar dus lekker in de winkelrekken liggen en opteer voor een duurzamere optie.

Natuurgroen

De natuur is je beste vriend wat betreft duurzame decoratie. Bij Kerstmis denken we spontaan aan dennen, hulst, besjes en ander moois. Je kan al dat (nep)groen natuurlijk in de winkel kopen, maar je kan er ook een leuke uitstap van maken. Blijf dit weekend eens niet in je luie zetel liggen, maar maak in plaats daarvan een wandeling in het bos – of in de tuin van je ouders. Houd je ogen goed open, neem een scherpe schaar of mes mee en pluk wat mooie takken voor in huis.

Let op: ga respectvol om met de natuur en pluk niet in gebieden waar dat niet mag.

Njam njam

Eerlijk is eerlijk, al die kerstdecoratie gebruik je maar een paar weken per jaar en dient verder tot niets. Eigenlijk is het haast zonde om duizend-en-een spullen te kopen die ten eerste geld kosten, ten tweede niet goed zijn voor het milieu en ten derde plaats innemen gedurende de rest van het jaar. Probeer daarom eens om eetbare decoratie te gebruiken. Leg je mandarijntjes niet in de koelkast, maar gebruik ze ter decoratie van de schouw tot je ze opeet. En ga eens aan de slag met gemberkoekmannetjes. Voorzie tijdens het bakken een gaatje om een stuk touw door te halen zodat je ze makkelijk in de kerstboom kan hangen. Eet ze wel op tijd op, want anders zijn ze niet meer eetbaar.

Natuurlijke materialen

Plastic en glitters zijn een absolute no-go wat betreft duurzame decoratie – tenzij ze gerecycleerd zijn natuurlijk. Toch is het een goed idee om meer groene materialen te verkiezen; denk aan klei, gedroogde appelsienen, hout… Mits wat geduld en handigheid kan je zelf de mooiste kerstballen voor in de boom in elkaar toveren. Heb je twee linkerhanden? Ga dan eens kijken in de kringloopwinkel. Op die manier moet je niets nieuws kopen en heb je alsnog een mooi versierd huis.

Lichtjes

Vrolijke verlichting hoort bij Kerst en dat gaan we je heus niet afnemen. Maar probeer wel te letten op welk soort verlichting je in huis haalt. LED-lampjes verbruiken bijvoorbeeld heel wat minder energie dan andere en gaan ook nog eens langer mee. Natuurlijk kan je ook voor kaarsen kiezen. Ga dan liever voor natuurlijke was (bijvoorbeeld op basis van soja) in plaats van de klassieke paraffine – beter voor het milieu en je gezondheid.