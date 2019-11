Dit is de favoriete Netflix Original van de Belg

Netflix is misschien wel een van de mooiste uitvindingen van deze eeuw. Meer dan een laptop en een internetverbinding heb je niet nodig om toegang te krijgen tot duizenden films en series. De streamingdienst biedt natuurlijk niet alleen klassiekers aan, maar maakt ook zelf content: de intussen welbekende Netflix Originals.

‘Sex Education’, ‘Bird Box’, ‘The Crown’, ‘Riverdale’… Al deze intussen beroemde producties hebben één ding gemeen. Het gaat om Netflix Originals. Ze behoren tot de meest bekeken films en series op de streamingdienst en moeten al lang niet meer onderdoen voor andere titels.

The 100

Dailywireless was benieuwd welke Netflix Originals nu eigenlijk het populairst zijn in welk land. Ze gingen op onderzoek uit en kwamen tot opzienbarende resultaten. Zo zou ‘The 100’ zowel in België als in Frankrijk het populairst zijn. De serie vertelt het verhaal van honderd overlevenden die een eeuw na de apocalyps, veroorzaakt door een kernontploffing tijdens de Derde Wereldoorlog, vanuit de ruimte terug naar de Aarde worden gestuurd om op verkenning te gaan. Andere populaire titels zijn ‘Riverdale’ (Nederland), ‘Peaky Blinders’ (Verenigd Koninkrijk) en ‘Stranger Things’ (Verenigde Staten). Wereldwijd bestaat de top drie uit ‘La Casa de Papel’, ‘The 100’ en ‘Riverdale’. Weet je even niet wat kijken, dan heb je nu alvast wat inspiratie!