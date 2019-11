Belgische vrouwen schatten vruchtbaarheid verkeerd in

Je hebt samen met je partner besloten dat jullie graag aan kinderen willen beginnen. Je stopt met de pil (of welk ander voorbehoedsmiddel dan ook) en hebt stelselmatig meerdere keren per week seks. Na een paar maanden is er nog altijd geen zwangerschap in zicht, terwijl je nog zo je best doet. Reden tot paniek? Helemaal niet.

Er doen heel wat verhalen de ronde over vrouwen die de ene dag stoppen met de pil en de volgende dag al in verwachting zijn. En hoe meer je die verhalen hoort, hoe meer eisen je stelt aan je eigen vruchtbaarheid. Hoe kan het dat je na drie maanden nog steeds geen baby in je buik hebt? Is er een probleem? Moeten jullie misschien beginnen nadenken over andere opties?

Factoren

Volgens Johan Van Wiemeersch, vicevoorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, is er helemaal geen reden tot paniek. Volgens hem hebben mensen nogal eens de neiging om hun vruchtbaarheid te overschatten en zijn ze ervan overtuigd dat ze meteen zwanger zouden moeten worden. “Er is geen richtlijn die voor iedereen van toepassing is. Hoe snel je zwanger wordt, heeft te maken met heel wat factoren zoals leeftijd, levensstijl, gewicht, gezondheid, medische voorgeschiedenis, dagelijkse blootstelling aan stress en hoe vaak je seks hebt”, aldus Van Wiemeersch aan Flair. Bij vrouwen met een normaal gewicht duurt het volgens hem gemiddeld 12,5 maanden om in verwachting te geraken.

Praten over vruchtbaarheid

Nochtans hebben de Belgische vrouwen daar een heel andere mening over. Uit een enquête van IVOX blijkt namelijk dat zij ervan overtuigd zijn dat het gemiddeld 5,3 maanden duurt. Slechts 7% van de vrouwen geeft aan dat het 12 maanden of langer kan duren. En hoewel de gemiddelde Belgische vrouw zich dus weleens zorgen maakt over haar vruchtbaarheid, vindt ze het wel moeilijk om daar met familie (70%) of een arts (34%) over te praten. Johan Van Wiemeersch raadt elke vrouw onder de 38 met een normale cyclus en die meermaals per week seks heeft aan om gerust een jaar te proberen vooraleer ze naar de dokter stapt. Gezond eten en stress vermijden zijn ook twee belangrijke aandachtspunten om de zaken vlot te laten verlopen.