Maak kans op 6×2 weekendbiljetten van NMBS!

Brugge, het Venetië van het noorden

Van alle Belgische steden die aanbevolen worden aan toeristen, komt Brugge meestal op de tweede plaats, na Brussel. Het Venetië van het noorden heeft dan ook heel wat troeven in huis voor gezinnen en koppeltjes.

Wat is de meest bezochte stad in België? Brussel? Gent? Of misschien Antwerpen? Mis. Met zijn 8 miljoen toeristen per jaar gaat die titel naar Brugge. En het moet gezegd: de stad krioelt van de wandel- en bezoekmogelijkheden, en is ongetwijfeld een van de mooiste van ons land.

Wie aan Brugge denkt, denkt meestal spontaan aan de vele grachten en kaaien. Een bezoek aan de stad is trouwens niet compleet zonder een tochtje op de Brugse reien. Je kan inschepen bij een van de vijf aanlegplaatsen in het centrum, voor een boottocht van een half uur. En wie grachten zegt, zegt ook kaaien. Zoals de Rozenhoedkaai, een van de meest gefotografeerde plekjes in de stad. Het brede kanaal wordt hier omringd door prachtige gebouwen, die op het wateroppervlak weerspiegeld worden. Deze voormalige zouthaven biedt ook een prachtig uitzicht op het 83 meter hoge Belfort op de Markt, het mooiste plein van de stad. In het midden van de Markt staat een mooi standbeeld van Pieter de Coninck en Jan Breydel, beroemde volkshelden uit de 14de eeuw. Het plein verwelkomt elke woensdagochtend een markt en tijdens de feestdagen natuurlijk ook de kerstmarkt.

Romantiek

Ander plekje, andere sfeer. Het Minnewater is een meer in het zuiden van de stad. Het park is niet alleen een van de grootste maar vooral ook een van de meest romantische in Brugge. Je kan het makkelijk combineren met een bezoekje aan het begijnhof, iets verderop. Hier kom je voor rust (vroege ochtend en buiten het seizoen) en natuur. Tijdens de zomermaanden ligt de grond hier bezaaid met narcissen. De witte gebouwen van het begijnhof op de achtergrond zijn door Unesco trouwens uitgeroepen tot Werelderfgoed.

Frieten, foltering en kant

Maar wie Brugge zegt, zegt ook (schilder)kunst. In 2002 werd de stad gekozen als Culturele Hoofdstad van Europa. In totaal kan je in de West-Vlaamse hoofdstad 25 musea bezoeken. Fans van de Vlaamse Primitieven kunnen hun hart ophalen in het Groeningemuseum of in het voormalige Sint-Janshospitaal, dat nu een museum is. Mag het wat verrassender? Ontdek dan de geschiedenis van de aardappel in het Frietmuseum, of van de lijfstraffen in het Foltermuseum. Iets meer delicatesse vind je dan weer in het Kantcentrum, waar je alles te weten komt over deze stof.

Met de trein

Een van de makkelijkste en efficiëntste manieren om Brugge te bezoeken, is met de trein. Het station van Brugge, op de lijn Brussel-Oostende, ligt niet ver van het stadscentrum. Ben je van plan om een of meerdere musea te bezoeken? Dan is het aangeraden twee dagen in de stad te blijven. Met een Weekendbiljet geniet je van 50% korting op alle trajecten tussen vrijdag 19u en zondag middernacht. Nog meer gemak? Koop dan je treintickets op voorhand op de NMBS-website: http://nmbs.be/.

