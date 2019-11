Zeven extremisten veroordeeld tot ophanging voor aanslag op café in Bangladesh

In Bangladesh zijn zeven islamistische extremisten veroordeeld tot de dood door ophanging, voor hun aandeel in de aanslag op een café in de hoofdstad Dhaka. Die vond meer dan drie jaar geleden plaats, en kostte het leven aan 20 Bengalese en buitenlandse burgers. Het was een speciale rechtbank voor terrorismezaken die de straffen uitsprak. De zeven werden volgens openbaar aanklager Abdullah Abu veroordeeld voor het uitvoeren van een terroristische aanval met wapens, moord en het financieren van terrorisme. Eén persoon werd vrijgesproken.

De radicale islamisten vielen op 1 juli 2016 de Holey Artisan Bakery binnen. Er vielen twee Bengalese slachtoffers, en ook negen Italianen, zeven Japanners, een Amerikaanse en een Indiase kwamen om. Daarnaast lieten ook twee politieagenten het leven.

Uiteindelijk werd de gijzeling na 11 uur beëindigd, toen militaire commando’s het café bestormden. Bij die bevrijdingsoperatie werden vijf militanten en een bondgenoot gedood.

bron: Belga