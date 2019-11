Weyts wil Rusland vier jaar bannen van sporttoernooien

Als het van Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) afhangt, neemt Rusland vier jaar lang geen deel aan internationale sporttoernooien. Hij zal dat standpunt vandaag verdedigen op een vergadering binnen de Raad van Europa. Aanleiding zijn de aanhoudende dopingaantijgingen tegen het land. “De Russische beer is gedopeerd”, stelt minister Weyts. Maandag publiceerde een onafhankelijk panel van het Wereldantidopingagentschap (WADA) een rapport waarin Rusland andermaal “heel ernstige inbreuken” op de WADA-code worden aangewreven. De labogegevens die door de Russen aan het WADA werden bezorgd, zouden op grote schaal gemanipuleerd zijn om zo dopingmisbruik te maskeren. Het panel riep dan ook op Rusland voor vier jaar te schorsen.

Minister Weyts volgt het strenge advies van het panel. “Het is tijd voor nultolerantie, want de dopingcultuur zit structureel verankerd”, aldus de N-VA’er. “Hoe lang gaan we nog een oogje dichtknijpen voor valsspelers? De Russische instanties hervallen voortdurend. Ze manipuleren, ze liegen, ze bedriegen. Ik besef dat het probleem vooral bij de Russische overheid zit en niet zozeer bij alle Russische sporters. Maar een echte boycot lijkt mij de enige mogelijkheid om het kwaad bij de wortel uit te roeien”.

Hij zal dat standpunt vandaag verdedigen op een vergadering van Europese landen in Parijs in de schoot van de Raad van Europa, waar ook Rusland lid van is. Indien het tot een schorsing komt, dan zou de Russische vlag vier jaar lang worden geweerd van alle grote sporttoernooien. Het land mag ook geen grote sportevenementen organiseren of toegekend krijgen. Russische atleten kunnen alleen onder strikte voorwaarden deelnemen, maar niet onder de vlag van hun land.

bron: Belga