VS willen Mexicaanse drugkartels als terroristen aanduiden

De Verenigde Staten willen Mexicaanse drugkartels aanduiden als terroristen. Dat heeft president Donald Trump gisteren gezegd tijdens een interview met Bill O’Reilly op Fox News. De kartels zijn volgens de president verantwoordelijk voor de dood van 100.000 Amerikanen. “Ze zullen aangeduid worden als terroristen”, aldus Trump. “Kijk, we verliezen 100.000 mensen per jaar door wat er aan het gebeuren is en wat er uit Mexico komt.” Trump zei ook al drie maanden bezig te zijn met die aanduiding en dat dat proces niet eenvoudig is.

“Mexico zal nooit acties goedkeuren die de soevereiniteit van het land ondermijnen”, reageerde de Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken Marcelo Ebrard al op Twitter. “Ik heb de VS al op de hoogte gebracht van onze positie en onze vastbeslotenheid om het hoofd te bieden aan transnationale georganiseerde misdaad.”

De Mexicaanse overheid liet ook weten dat ze aan de VS gevraagd heeft om meer details te verschaffen over de maatregelen die Trump in het interview aankondigde.

Er zijn momenteel geen groepen die beschouwd worden als terroristen in Mexico. In Latijns-Amerika gaat het maar om één groep, het Nationale Bevrijdingsleger in Colombia.

Op de lijst van landen die door de VS als terroristen worden beschouwd staan onder meer Islamitische Staat, al-Qaida en Boko Haram. Het zijn groepen die zich volgens de VS bezighouden met terroristische activiteiten en Amerikanen mogen hen niet voorzien van “materiële ondersteuning of middelen”, staat te lezen op de website van de Congressional Research Service. Ook kan het ministerie van Defensie aan de financiële instellingen vragen om de activa van de groepen of personen op de lijst te bevriezen.

Trump heeft steeds gezegd dat het droogleggen van de drughandel via de Mexicaanse grens en het tegenhouden van immigranten voor hem een prioriteit is.

Eerder deze maand werden in het noorden van Mexico nog zes Amerikaanse kinderen en drie vrouwen gedood bij een aanval die wordt toegeschreven aan leden van een criminele organisatie.

bron: Belga