UK Championship snooker: Barry Hawkins pot 147 maximum weg

Barry Hawkins (WS-10) heeft vandaag op het UK Championship in York de 155e maximumbreak in de snookergeschiedenis weggepot. Na breaks van 91, 68 en 80 potte de 40-jarige Engelsman in het vierde frame van zijn partij in de eerste ronde tegen Gerard Greene (WS-119) vijftien keer rood en zwart en vervolgens alle kleuren weg. Het is de vierde 147 break dit seizoen, voor “The Hawk” is het de derde in zijn carrière.

Na het opvoeren van zijn kunststukje moest Hawkins even op adem komen, wat Greene toeliet twee frames op rij te winnen. Uiteindelijk werd het toch nog een vlotte 6-2 zege voor Hawkins. In de tweede ronde (1/32 finales) neemt hij het op tegen Elliot Slessor (WS-74) of de Schot Alan McManus (WS-55).

Bron: Belga