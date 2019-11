Splitsing sociale zekerheid: houding N-VA jaagt MR en PS in gordijnen

De Franstalige partijen MR en PS hebben woensdag de houding van N-VA rond een voorstel van resolutie van Vlaams Belang op de korrel genomen. N-VA steunde een vraag tot splitsing van de sociale zekerheid, maar onthield zich uiteindelijk bij de eindstemming.

In de Kamercommissie Sociale Zaken drong Vlaams Belang woensdag opnieuw aan op de totale splitsing van de sociale zekerheid. N-VA gaf steun, maar koos uiteindelijk voor een onthouding bij de stemming over de hele tekst.

Die houding ontgriefde verscheidene Franstalige parlementsleden op een moment dat informateur en PS-voorzitter Paul Magnette punten van toenadering probeert te vinden in gesprekken met tien partijen, waaronder N-VA.

“Werken aan de splitsing van alle takken van de federale sociale zekerheid. Zie daar punt 1 van de tekst van Vlaams Belang (…) En wie stemt er voor? De N-VA, die terugkeert naar zijn fundamentals”, tweette Marc Goblet (PS).

“Deze stemming toont de wil (van N-VA) om te breken met de solidariteit tussen de Belgen. Ons land heeft daarentegen nood aan een project en een regering die stabiliteit en welvaart verzekert”, zo reageerde federaal minister en kandidaat-voorzitter van MR Denis Ducarme.

Voor zijn partijgenote Florence Reuter illustreerde de stemmig hoe het uitblijven van een volwaardige regering met een meerderheid in het parlement kan leiden tot “gevaarlijke voorstellen die de fundamenten van ons land in gevaar brengen”.

bron: Belga