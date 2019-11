Novitsjok toegevoegd aan lijst verboden substanties OPCW

Op de jaarlijkse ‘Conference of the State Parties’ van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag is vandaag het dodelijke zenuwgas novitsjok toegevoegd aan de lijst met verboden substanties van de OPCW. Novitsjok werd gebruikt in maart 2018 bij de vergiftiging van de Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia in het Britse Salisbury. Londen beschuldigde Moskou ervan daarvoor verantwoordelijk te zijn, maar Rusland ontkende ook maar betrokken te zijn. In januari besliste de uitvoerende raad van de OPCW om twee soorten erg toxische chemische substanties toe te voegen aan de conventie over het verbod op chemische wapens, waaronder novitsjok. Nu moesten de lidstaten de beslissing bevestigen. Rusland wilde het gif echter toevoegen aan de lijst met andere chemische substanties, waar volgens het Kremlin het Westen, en meer bepaald de Verenigde Staten, mee experimenteert.

Uiteindelijk werd een compromis bereikt.

Het is de eerste keer in geschiedenis van de OPCW, gesticht in 1997, dat de lijst met verboden substanties wordt aangepast. “Dit is een belangrijke dag”, aldus directeur-generaal Fernando Arias. “Deze beslissing toont aan dat de OPCW zich aan de evolutie van bedreigingen kan aanpassen.”

De conferentie duurt nog tot vrijdag.

Bron: Belga