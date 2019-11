Moord op Maltese journaliste: stafchef van premier opgepakt

Keith Schembri, de stafchef van de Maltese premier Joseph Muscat die maandag ontslag nam, is gisteren gearresteerd. Dat meldt de krant Times of Malta. Er is nog geen officiële bevestiging. Een en ander zou te maken hebben met het gerechtelijk onderzoek naar de moord op journaliste Daphne Caruana Galizia in 2017. Muscat bevestigde het ontslag dinsdag, maar zei niets over de redenen ervan. De politie van het kleinste land van de Europese Unie deelde gisteren mee dat in verband met de moord op Galizia bijkomende mensen verhoord werden. De krant Times of Malta vernam in kringen van speurders dat Schembri een van deze mensen was.

De druk op Muscats rechterhand nam vorige week toe, toen een van de vermoedelijke mannen achter de misdaad opgepakt werd. De zakenman werd op 20 november door de kustwacht onderschept terwijl hij Malta in zijn jacht wou verlaten. Schembri wordt er net als minister van Toerisme Konrad Mizzi van verdacht geld te hebben gekregen van de zakenman. Beiden ontkennen dat.

Caruana Galizia werd op 16 oktober 2017 bij haar huis in Bidnija in haar auto opgeblazen. De 53-jarige journaliste deed onder meer onderzoek naar corruptie bij de regering en zakenmannen op Malta en naar hun betrokkenheid bij een schandaal dat door de Panama Papers was blootgelegd. Drie mannen werden opgepakt en aangeklaagd. Zij zouden de springstof gefabriceerd en tot ontploffing gebracht hebben. Wie achter hen zat, is nog onduidelijk.

bron: Belga