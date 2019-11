Minister Nathalie Muylle maakt gemeenten warm voor European Disability Card

Minister voor Personen met een handicap Nathalie Muylle (CD&V) wil gemeenten warm maken voor de European Disability Card (EDC). Dat doet ze omdat veel gemeenten zich niet bewust zijn van het bestaan van de kaart. Daarom schreef ze alle Belgische gemeenten een brief met uitleg. Enkele gemeenten schreven zich naar aanleiding van de brief al in. Personen met een handicap kunnen met de kaart genieten van voordelen bij onder meer musea, bibliotheken en sportcentra. Minister Muylle wil het gebruik van de kaart uitbreiden en schreef daarom eind oktober alle gemeentebesturen aan om hen aan te moedigen om de EDC te ondersteunen. Veel gemeenten zijn zich namelijk niet bewust van het bestaan van de kaart. Op de brief van de minister kwamen al drie positieve reacties. Bredene, Glabbeek en Nazareth zullen zich als partner aanmelden van de kaart. Nog tien andere gemeentes overwegen hetzelfde.

“Ik verwacht een sneeuwbaleffect en hoop zo dat nog heel wat gemeenten zullen volgen, want die lokale ondersteuning is belangrijk. Gemeenten kunnen de kaart gebruiken om de toegang van inwoners met een handicap tot vrijetijdsbesteding te verbeteren”, vertelt minister Muylle.

De EDC is een initiatief van de Europese Commissie en werd in 2017 gelanceerd in België. Sindsdien hebben 51 Vlaamse en 2 Waalse gemeenten zich ingeschreven voor de kaart. Daarnaast nemen in België al 400 musea, theaters en sportclubs deel. Deelnemende organisaties hebben zelf de vrijheid om de aard van de voordelen van de kaart te bepalen.

Acht EU-lidstaten nemen op dit moment deel aan de ontwikkeling van deze kaart: België, Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Slovenië en Roemenië.

bron: Belga