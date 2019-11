Invaller Batshuayi geraakt met Chelsea niet voorbij zijn ex-club Valencia

Valencia en Chelsea hebben vanavond op de vijfde speeldag in groep H van de Champions League 2-2 gelijkgespeeld. Twee dolle minuten voor de pauze waren voldoende om voor een 1-1 ruststand te zorgen in het Mestallastadion. Carlos Soler opende na veertig minuten de score voor de thuisploeg, maar er was nog maar net afgetrapt toen Mateo Kovacic de bezoekers al langszij bracht.

De bij de rust voor Tammy Abraham ingevallen Michy Batshuayi zag in het begin van de tweede helft hoe Christian Pulisic getreuzel achterin bij Valencia afstrafte en van dichtbij de 1-2 in doel frommelde. Even later kwam Chelsea wel bijzonder goed weg toen Parejo het van op de stip naliet de thuisploeg langszij te brengen; zijn elfmeter werd door Kepa uit doel geranseld. Toch viel de verdiende gelijkmaker voor de Valencianen nog, zij het op een onorthodoxe manier: een voorzet van op rechts van Daniel Wass viel onverwacht over Kepa tegen de verste paal en binnen.

Door de puntendeling is er nog geen beslissing gevallen in de groep. Chelsea en Valencia leiden momenteel met elk acht punten, eentje meer dan Ajax dat later nog op bezoek gaat bij het Franse Lille.

Zenit haalde het in groep G met een droge 2-0 van Olympique Lyon, waarbij Jason Denayer de hele wedstrijd in de basis stond. In het Krestovskistadion klom de thuisploeg met de rust in zicht op voorsprong na een treffer van de Russische international Artem Dzyuba (42.), die onlangs tegen de Rode Duivels nog de aanvoerdersband droeg. In de slotfase zorgde Magomed Ozdoev voor de 2-0.

Zenit en Lyon komen zo met elk zeven punten op een gedeelde tweede plaats. Later op de avond ontvangt leider RB Leipzig met Benfica de rode lantaarn in de groep.

